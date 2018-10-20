2018-10-20T12:03:30+03:00
Общество

В Чувашии появилась именная скамейка «Комсомольской правды»

Такой след после себя оставила автоэкспедиция, посвященная 100-летию Комсомола
Александр ЧЕРНОВ
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Скамейка украсит холл ДК в ЧебоксарахСкамейка украсит холл ДК в ЧебоксарахФото: Александр ЧЕРНОВ
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Чебоксары стали предпоследним городом на пути следования автоколонны «Комсомольской правды», посвященной 100-летию ВЛКСМ. Колонна из брендированных автомобилей преодолела более тысячи километров по маршруту: Казань – Набережные ЧелныНижнекамскАльметьевскЧистополь – Йошкар-Ола.

В каждом городе участников автопробега встречают как долгожданных гостей. В ответ принимающая сторона получает подарки. За четыре дня в рамках акции раздали более двух сотен комплектов подарков от спонсоров.

Скамейка стала местом для фотосессии Фото: Александр ЧЕРНОВ

Скамейка стала местом для фотосессииФото: Александр ЧЕРНОВ

Так же участники автоколонны облагораживают город, который принимает их - сажают деревья, дарят полезные подарки муниципальным организациям. Дом Культуры имени Хузангая, где торжественно встретили автоколонну газеты «Комсомольская правда» получил а в подарок именную скамью самого популярного издания в стране. Она украсит холл культурного центра. Как оказалось, это будет не первая скамейка в муниципальном заведении. Холл уже украшают авторские скамейки в виде клавиш рояля.

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