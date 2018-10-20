2018-10-20T13:58:37+03:00
Общество

Участников автоэкспедиции, посвященной 100-летию Комсомола встретили в Чебоксарах

Автоколонну встретили национальными песнями и танцами
Александр ЧЕРНОВ
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Жители Чувашии получили отличные подарки от участников автопробегаЖители Чувашии получили отличные подарки от участников автопробегаФото: Александр ЧЕРНОВ
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На четвертый день пути автоколонна «Комсомольской правды» проехала по центральным улицам столицы Чувашии. На площади перед Домом Культуры имени Хузангая участников автоэкспедиции встретила администрация и жители города. К приезду автоколонны была подготовлена музыкальная программа с национальными песнями и танцами от вокально-эстрданой группы «Шупашкар», с вокальными номерами солистов Александра Галина и Андрея Абаша. Все участники концертной программы получили благодарственные письма, а среди зрителей разыграли ценные подарки от партнеров акции - ПАО «Таттелеком», ООО «Татнефть АЗС Центр», сети гипермаркетов «Эссен», и компании Дизайн-Групп официального дистрибьютора «Шелл».

Артисты приготовили товрческие ноера Фото: Александр ЧЕРНОВ

Артисты приготовили товрческие ноераФото: Александр ЧЕРНОВ

От генерального директора казанского подразделения газеты «Комсомольская правда» жители Чебоксар узнали интересные факты из истории издания и стали участками викторины. В субботу 20 октября - финальный день акции, автоколонна поедет обратно в сторону Казани.

Жители города пришли поприветствовать участников автопробега Фото: Александр ЧЕРНОВ

Жители города пришли поприветствовать участников автопробегаФото: Александр ЧЕРНОВ

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