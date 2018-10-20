Участки автопробега почтили в Йошкар-Оле память студентов, погибших в Керчи

СЕГОДНЯ 18:06 2018-10-20T18:06:45+03:00

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Из-за трагедии в Керчи и объявленного траура, программа заключительных дней автопробега была изменена. Развлекательную программу в ряде городов, встречающих автопробег, посвящённый 100-летию ВЛКСМ организаторы были вынуждены сократить. Из нее убрали вокальные и хореографические номера, так же в ряде встречающих городов сократили торжественную часть.

Люди приносят цветы в сквер Наты Бабушкиной, напротив Поволжского государственного Технологического УниверситетаФото: Александр ЧЕРНОВ

Участники автопробега посетили городской мемориал, куда жители Йошкар-Олы приносят цветы в память о погибших. В сквере Наты Бабушкиной, напротив Поволжского государственного Технологического Университета установлена учебная парта, куда горожане приходят скорбить о погибших студентах. Участники автоэкспедиции возложили цветы и почтили погибших минутой молчания.

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