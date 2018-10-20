Именное дерево «Комсомольской правды» появилось в Йошкар-Оле

СЕГОДНЯ 15:53 2018-10-20T15:53:34+03:00

Молодую сосну посадили на символичной улице Комсомольская в центральном парке города

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Пятидневная автомобильная экспедиция доехала до столицы Марий Эл. Участники автопробега проехали по центральным улицам города, встретились с ветеранами Комсомола и побывали на торжественном концерте, который администрация столицы Марий-Эл подготовила к приезду автопробега, посвященного 100-летию ВЛКСМ.

Участники автоколонны по традиции увековечил акцию и посадили в центральном парке на улице Комсомольская в Йошкар-Оле именную сосну. В посадке приняли участие ветераны Комсомола города. Студенты пообещали поливать и ухаживать за деревом.

Колонна из брендированных автомобилей «Комсомольской правды» планирует преодолеть 1500 километров и десять крупнейших городов Среднего Поволжья, где свой след оставили комсомольские организации. Следующим пунктом назначения у участников акции стала столица Чувашии.

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