2018-10-20T16:50:00+03:00
Общество

В Йошкар-Оле провели праздник улицы Комсомольская в честь автопробега

Праздник посетили более сотни горожан
Александр ЧЕРНОВ
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Жители Йошкар-Олы пришли на встречу с участниками автоколонны в честь 100-летия КомсомолаЖители Йошкар-Олы пришли на встречу с участниками автоколонны в честь 100-летия КомсомолаФото: Александр ЧЕРНОВ
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В честь приезда автоколонны администрация города решила провести праздник улицы Комсомольская в самом центре города. На концертную площадку под открытым небом пришли боле ста жителей столицы Марий Эл, так же ветераны комсомола и студенты учебных заведений. Гости читали стихи и пели песни, посвященные комсомольским организациям.

Заместитель мэра города Йошкар-Олы Фото: Александр ЧЕРНОВ

Заместитель мэра города Йошкар-ОлыФото: Александр ЧЕРНОВ

С приветствием выступила заместитель мэра города Людмила Новоселова: – В преддверии столетия исторического события, мы собрались чтобы отметить день рождения улицы Комсомольская. Комсомольцы испокон веков - синоним молодых и задорных людей, кто готов идти вперед и совершать лучшие дела для себя и своей родины. Спасибо бывшим комсомольцам, которые строили наш современный мир и важно, чтобы они понимали что сегодня они не одиноки.

Горожане пришли на праздник Комсомола Фото: Александр ЧЕРНОВ

Горожане пришли на праздник КомсомолаФото: Александр ЧЕРНОВ

Участники автопробега провели конкурсы среди гостей и вручили подарки от партнеров акции: ПАО «Таттелеком», ООО «Татнефть АЗС Центр», сети гипермаркетов «Эссен», и компании Дизайн-Групп официального дистрибьютора «Шелл». Студенты и старшеклассники, пришедшие на праздник получили информационный буклет «Справочник абитуриента». В завершении праздничной программы прошла фотосессия.

Праздник Комсомола в Йошкар-Оле Фото: Александр ЧЕРНОВ

Праздник Комсомола в Йошкар-ОлеФото: Александр ЧЕРНОВ

Пятидневная автомобильная экспедиция едет по самым значимым местам и предприятиям, имеющим историческую связь с молодёжным движением Поволжья. Колонна из брендированных автомобилей преодолеет более 1500 километров по маршруту: Казань – Набережные ЧелныНижнекамскАльметьевскЧистополь – Йошкар-Ола – ЧебоксарыЗеленодольск – Казань.

Активные зрители получили подарки Фото: Александр ЧЕРНОВ

Активные зрители получили подаркиФото: Александр ЧЕРНОВ

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