До конца 2018 года во всех колледжах и техникумах Татарстана появится Wi-Fi

СЕГОДНЯ 15:31 2018-10-19T15:31:10+03:00

на данный момент точки доступа Wi-Fi уже имеются в 11 тысячах школ республики Фото: Татьяна Коркина

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Министерство информатизации и связи Татарстана поставило себе цель. до конца 2018 года снабдить все уреждения среднего профессионального образования точками доступа к сети Wi-Fi. Свое решение министерство аргументировало тем, что это в совокупности с новым компьютерным оборудованием позволит перевести бизнес-процессы учреждений в цифровое поле и повысить качество образовательного процесса

Всего за 2,5 месяца планируется установить 1,5 тысячи точек доступа. Известно, что на данный момент точки Wi-Fi уже имеются в 11 тысячах школ республики.

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