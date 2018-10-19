2018-10-19T16:19:52+03:00
Происшествия

Житель Казани получил условный срок за поджог автомобиля бывшего начальника

Ему не понравилось, что работодатель выплатил ему не всю зарплату
Владимир КРУПСКИЙ
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Машина выгорела полностью.Машина выгорела полностью.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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37-летнего жителя Казани признали виновным в поджоге автомобиля. Как сообщает прес-служба республиканской прокуратуры, инцидент произошел 23 июня текущего года. Мужчина обиделся на бывшего начальника и решил спалить его автомобиль.

- Из-за личной неприязни к бывшему работодателю, в связи с невыплатой ему в полном объёме заработной платы, облил бензином его автомобиль Renault Megane и поджег, - отметили в пресс-службе ведомства.

В результате возгорания иномарка полностью выгорела. Потерпевшему был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму свыше 269 тысяч рублей. Обиженный работник свою вину признал.

В итоге суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Кроме того, подсудимому еще предстоит выплатить материальный ущерб. Приговор в законную силу не вступил.

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