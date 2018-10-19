На строительство метро в Казани выделили 3 миллиарда рублей на 3 года

СЕГОДНЯ 15:11 2018-10-19T15:12:22+03:00

Вторая ветка будет включать в себя 12 станций. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Сейчас все силы будут брошены на возведение второй ветки метрополитена

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Несмотря на разговоры о том, что строительство метро в Казани после введения в эксплуатацию станции "Дубравная" будет временно заморожено, возведение подземки продолжится.

Так. власти Татарстана выделили на строительство метрополитена 3 миллиарда рублей на 3 года. То есть, по миллиарду на 2019, 2020 и 2021 годы. О этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы заседания госсовета РТ.

Отметим, что сейчас основной площадкой должно быть возведение второй ветки метрополитена. Ее протяженность должна составить 20 километров. В состав войдут 12 станций. В первую очередь будут введены четыре станции - "Фучика", "Ломжинская", "10 микрорайон" и "Сахарова".

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