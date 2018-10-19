В Казани задержанного за секс-насилие над школьницей арестовали на 2 месяца

СЕГОДНЯ 16:13 2018-10-19T16:14:06+03:00

На суде, который проходил в закрытом режиме, решили, что мужчина на время следствия должен находится в камере СИЗО

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В эту пятницу, 19 октября, в Московском районном суде Казани ищбирали меру прессечения для задержанного за секс-насилие над 15-летней школьницей. Заседание проходило в закрытом режиме, так как дело касается несовершеннолетней потерпевшей.

В результате суд, выслушав стороны, принял решение отправить 49-летнего мужчину на 2 месяца под арест. То есть он должен будет провести время до 17 декабря в камере СИЗО.

Напомним, жителя Казани задержали накануне, 18 октября. Свою вину мужчина плностью признал и рассказал сотрудникам правоохранительных органов, как все было. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

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