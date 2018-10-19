В Татарстане водитель "Лады" хотел избежать столкновения и вылетела в кювет

СЕГОДНЯ 16:42 2018-10-19T16:42:39+03:00

Сейчас на месте произошедшего работают сотрудники ГИБДД Фото: Лика ИСАЕВА

Мужчина не пострадал, чего нельзя сказать об автомобиле

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Днем в пятницу, 19 октября, у села Новое Шигалеево в Пестречинском районе Татарстана произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей вылетел в кювет и перевернулся.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Лады 2110" заметил, как машина, идущая перед ним, начала разворачиваться. Во избежание столкновения мужчина выкрутил руль вправо, но не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП никто не пострадал, но "десятке" явно понадобится ремонт.

Сейчас на месте произошедшего работают сотрудники ГИБДД.

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