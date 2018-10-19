В Татарстане водитель "Лады" хотел избежать столкновения и вылетела в кювет
Днем в пятницу, 19 октября, у села Новое Шигалеево в Пестречинском районе Татарстана произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей вылетел в кювет и перевернулся.
По предварительным данным, водитель автомобиля "Лады 2110" заметил, как машина, идущая перед ним, начала разворачиваться. Во избежание столкновения мужчина выкрутил руль вправо, но не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.
В результате ДТП никто не пострадал, но "десятке" явно понадобится ремонт.
Сейчас на месте произошедшего работают сотрудники ГИБДД.
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