2018-10-19T14:45:42+03:00
Спорт

Голкипер нижнекамского "Нефтехимика" пытался с кулаками наброситься на вратаря "Витязя"

Илья Ежов резко отреагировал на жест "коллеги" [Видео]
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Судьи смогли разнять голкиперов.Судьи смогли разнять голкиперов.Фото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Накануне два татарстанских клуба провели очередные матчи в регулярном чемпеионате КХЛ. Если "Ак Барс" в родных стенах спокойно обыграл "Салават Юлаев" 3:1, то "Нефтехимик" на выезде проиграл подмосковному "Витязю". Причем, с тем же счетом.

Клуб из Нижнекамска полностью владел инициативой и в полтора раза перебросал соперника. Тем не менее, забить татарстанцы смогли только за 4 секунды до конца. Отличился Дамир Шарипзянов.

Впрочем, имено после этого гола, который, по сути, не решал уже ничего, и произошел самый интересный эпизод в матче. Тренерский штаб "Витязя" попросил пересмотреть эпизод с голом. В это время финский голкипер "Витязя" Йони Ортио показал какой-то жест в сторону вратаря "Нефтехимика" Ильи Ежова.

Голкиперу татарстанской команды это не понравилось. Он тут же раванул к "колеге" и попытался вызвать того на кулачный бой. Впрочем, вмешательство судей не дало состояться вратарскому спаррингу.

- Он коньки решил проверить, наточены они или нет, вот пробежался и проверил, - пошутил над эпизодом наставник "Нефтехимика" Андрей Назаров.

Отметим, что поражение не позволило "Нефтехимику" вернуться в зону плей-офф. Нижнекамцы идут на 9 месте. "Ак Барс" же по-прежнему третий.

Драка вратарей "Витязя" и "Нефтехимика".Официальный канал ХК "Витязь" Официальный сайт ХК "Витязь" - http://hcvityaz.ru/

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марий Эл на трассе опрокинулся мотороллер: водитель в реанимации
Шесть казанских поселков оставят без воды на двое суток
В Чувашии в обвалившейся траншеи погибли двое рабочих
В Казани воронежскому камерному театру вручили статуэтку Качалова в образе Чацкого
В Татарстане водитель "Лады" хотел избежать столкновения и вылетела в кювет
Прокурором Йошкар-Олы стал татарстанец
Житель Казани получил условный срок за поджог автомобиля бывшего начальника
В Казани задержанного за секс-насилие над школьницей арестовали на 2 месяца
В Казани водитель сбил на "зебре" 8-летнего ребенка
До конца 2018 года во всех колледжах и техникумах Татарстана появится Wi-Fi
На строительство метро в Казани выделили 3 миллиарда рублей на 3 года
В отношении бывшего руководителя исполкома Набережных Челнов возбуждено уголовное дело
Ночью на трассе М-7 женщина без прав на "Оке" вылетела на встречную полосу и погибла
В Казани был дан старт благотворительной акции «Письма Деду Морозу»
Ночью в Казани сгорели три автобуса
В Казани на улице Даурская трамвай слетел с рельсов
На трассе М7 "Москва-Уфа" под колесами "четырнадцатой" погиб водитель мопеда
Глава Чувашии предложил уволить министра строительства республики
В Казани 20 октября прогнозируют дожди
Более 15 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредиту
В Чебоксарах спасли кошку, которая упала в 4-метровых колодец
В Мамадыше установят девятиметровый памятник чернобыльцам в виде разрезанной яблони
В Йошкар-Оле нетрезвый водитель вылетел на обочину и врезался в столб
На выходных в Вахитовском районе Казани ряд домов оставят без света