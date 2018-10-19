Голкипер нижнекамского "Нефтехимика" пытался с кулаками наброситься на вратаря "Витязя"

СЕГОДНЯ 14:45 2018-10-19T14:45:42+03:00

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Накануне два татарстанских клуба провели очередные матчи в регулярном чемпеионате КХЛ. Если "Ак Барс" в родных стенах спокойно обыграл "Салават Юлаев" 3:1, то "Нефтехимик" на выезде проиграл подмосковному "Витязю". Причем, с тем же счетом.

Клуб из Нижнекамска полностью владел инициативой и в полтора раза перебросал соперника. Тем не менее, забить татарстанцы смогли только за 4 секунды до конца. Отличился Дамир Шарипзянов.

Впрочем, имено после этого гола, который, по сути, не решал уже ничего, и произошел самый интересный эпизод в матче. Тренерский штаб "Витязя" попросил пересмотреть эпизод с голом. В это время финский голкипер "Витязя" Йони Ортио показал какой-то жест в сторону вратаря "Нефтехимика" Ильи Ежова.

Голкиперу татарстанской команды это не понравилось. Он тут же раванул к "колеге" и попытался вызвать того на кулачный бой. Впрочем, вмешательство судей не дало состояться вратарскому спаррингу.

- Он коньки решил проверить, наточены они или нет, вот пробежался и проверил, - пошутил над эпизодом наставник "Нефтехимика" Андрей Назаров.

Отметим, что поражение не позволило "Нефтехимику" вернуться в зону плей-офф. Нижнекамцы идут на 9 месте. "Ак Барс" же по-прежнему третий.