В отношении бывшего руководителя исполкома Набережных Челнов возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовные дела в отношении экс-руководителя исполкома Набережных Челнов Фархада Латыпова и неустановленных лиц из руководства группы компаний «ТрансТехСервис». Они обвиняются в превышении служебных полномочий и мошенничестве соответственно.
По мнению следствия, Фархад Латыпов помог компании незаконно получить земельный участок площадью порядка 7 тысяч квадратных метра на Орловском кольце города, который они после использовали по своему усмотрению.
Отмечается, что в результате этих действий обществу и государству был причинен ущерб на сумму не менее 50 миллионов рублей.
- Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности, - сообщает СУ СКР по Татарстану.
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