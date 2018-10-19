В отношении бывшего руководителя исполкома Набережных Челнов возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 15:01 2018-10-19T15:01:06+03:00

В результате незаконных действий обществу и государству был причинен ущерб на сумму не менее 50 миллионов рублей Фото: Анна КОЛПАКОВА

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Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовные дела в отношении экс-руководителя исполкома Набережных Челнов Фархада Латыпова и неустановленных лиц из руководства группы компаний «ТрансТехСервис». Они обвиняются в превышении служебных полномочий и мошенничестве соответственно.

По мнению следствия, Фархад Латыпов помог компании незаконно получить земельный участок площадью порядка 7 тысяч квадратных метра на Орловском кольце города, который они после использовали по своему усмотрению.

Отмечается, что в результате этих действий обществу и государству был причинен ущерб на сумму не менее 50 миллионов рублей.

- Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности, - сообщает СУ СКР по Татарстану.

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