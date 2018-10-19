Ночью в Казани сгорели три автобуса

СЕГОДНЯ 14:01 2018-10-19T14:01:31+03:00

Огонь полностью уничтожил два ПАЗа и серьезно повредил «Хендэ»

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Серьезный пожар произошел минувшей ночью в Советском районе Казани. Около 2:30 в службу спасения позвонили очевидцы, которые сообщили, что на автостоянке, расположенной на улице Аделя Кутуя, произошел пожар.

Прибывших пожарных встретил охранник стоянки, который рассказал, что горит строительная бытовка. Более того, огонь перекинулся на три припаркованных автобуса. так, загорелись два ПАЗа и один автобус марки «Хендэ».

Пожарным удалось потушить огонь. равда, отстоять бытовку и ПАЗы спасатели не смогли. Они выгорели полностью. Кроме того, пламя частично повредило «Хендэ».

По предварительной версии спасателей, причиной пожара стало нарушение правил пользования электрооборудованием.

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