В Чувашии в обвалившейся траншеи погибли двое рабочих

СЕГОДНЯ 17:33 2018-10-19T17:34:24+03:00

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Трагедия произошла в Новочебоксарске примерно в 10.00 в пятницу, 19 октября. На строительной площадке во время выполнения работ по прокладке ливневой канализации на двоих работников, находившихся в траншее на трехметровой глубине, обвалилась земля. Засыпанными оказались мужчины в возрасте 41-го и 49-ти лет. Несмотря на то, что мужчин быстро откопали, спасти их не удалоось.

По данному факту в СУ СКР Чувашии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек".

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, этому способствовавших. Выясняют, кто конкретно ответственен за гибель мужчин. Назначены необходимые судебные экспертизы, в строительной организации изымается документация, допрашиваются свидетели.

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