В Казани на улице Даурская трамвай слетел с рельсов

СЕГОДНЯ 13:49 2018-10-19T13:50:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Казани с рельс слетел трамвай №4. На этот раз дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Даурская. На помощь к трамваю оперативно подоспел грузоподъемный кран, который вернул транспорт на рельсы.

В комментариях под фотографиями трамвая в социальных сетях казанцы негодуют по поводу частоты подобных случаев.

- С завидной регулярностью. Видимо колеса по наследству переходят, - пишет пользователь с именем Жискар Ривентлов.

Помимо этого горожанам стало интересно, как такое могло произойти. На улице ведь уже давно не лето и погода, несмотря на солнце, остается осенней.

- Дрифтовал, может быть, - в шутку предполагает Данияр Бикчентаев.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»