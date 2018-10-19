В Казани на улице Даурская трамвай слетел с рельсов
В Казани с рельс слетел трамвай №4. На этот раз дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Даурская. На помощь к трамваю оперативно подоспел грузоподъемный кран, который вернул транспорт на рельсы.
В комментариях под фотографиями трамвая в социальных сетях казанцы негодуют по поводу частоты подобных случаев.
- С завидной регулярностью. Видимо колеса по наследству переходят, - пишет пользователь с именем Жискар Ривентлов.
Помимо этого горожанам стало интересно, как такое могло произойти. На улице ведь уже давно не лето и погода, несмотря на солнце, остается осенней.
- Дрифтовал, может быть, - в шутку предполагает Данияр Бикчентаев.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»