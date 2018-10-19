2018-10-19T13:50:08+03:00
Происшествия

В Казани на улице Даурская трамвай слетел с рельсов

Жители города негодуют по поводу частоты подобных случаев
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Казани с рельс слетел трамвай №4. На этот раз дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Даурская. На помощь к трамваю оперативно подоспел грузоподъемный кран, который вернул транспорт на рельсы.

В комментариях под фотографиями трамвая в социальных сетях казанцы негодуют по поводу частоты подобных случаев.

- С завидной регулярностью. Видимо колеса по наследству переходят, - пишет пользователь с именем Жискар Ривентлов.

Помимо этого горожанам стало интересно, как такое могло произойти. На улице ведь уже давно не лето и погода, несмотря на солнце, остается осенней.

- Дрифтовал, может быть, - в шутку предполагает Данияр Бикчентаев.

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