2018-10-19T15:56:24+03:00
Происшествия

В Казани водитель сбил на "зебре" 8-летнего ребенка

Второклассника в тяжелом состоянии увезли в больницу
Лика ИСАЕВА
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Мальчик получил тяжелые травмыМальчик получил тяжелые травмыФото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 октября в 14.07 на улице Беломорской в Авиастроительном районе столицы Татарстана. Там 22-летний водитель иномарки "Хёндэ Солярис" напротив дома №108«Ж», как полагают сотрудники Госавтоинспекции ГИБДД УМВД Казани, не уступил дорогу пешеходу, переходящему дорогу на "зебре".

В результате наезда пострадал восьмилетний первоклассник. Мальчик получил серьезные травмы головы, множественные ушибы головы, лица и конечностей, закрытый ноги. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

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