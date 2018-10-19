В Казани водитель сбил на "зебре" 8-летнего ребенка
Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 октября в 14.07 на улице Беломорской в Авиастроительном районе столицы Татарстана. Там 22-летний водитель иномарки "Хёндэ Солярис" напротив дома №108«Ж», как полагают сотрудники Госавтоинспекции ГИБДД УМВД Казани, не уступил дорогу пешеходу, переходящему дорогу на "зебре".
В результате наезда пострадал восьмилетний первоклассник. Мальчик получил серьезные травмы головы, множественные ушибы головы, лица и конечностей, закрытый ноги. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.
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