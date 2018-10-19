Ночью на трассе М-7 женщина без прав на "Оке" вылетела на встречную полосу и погибла

СЕГОДНЯ 14:37 2018-10-19T15:00:42+03:00

Пассажирка "Форда", с которым столкнулась автоледи, была госпитализирована с переломом носа и ушибами

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Ночью 18 октября на трассе М-7 недалеко от села Поспелово Елабужского района Татарстана произошло ДТП с тремя машинами, в ходе которого один человек пострадал и еще один скончался в карете скорой помощи.

Так, автоледи за рулем машины "Ока" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с "Фордом" жителя Набережных Челнов. От удара иномарку отбросило на другой автомобиль - "Ладу Приора", которой управлял 62-летний казанец.

Владелица "Оки" скончалась в машине скорой помощи, а пассажирка "Форда" была госпитализирована с переломом носа и ушибами.

Позже выяснилось, что погибшая 31-летняя жительница села Мальцево никогда в жизни не получала автомобильных прав.

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