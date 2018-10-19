Шесть казанских поселков оставят без воды на двое суток

СЕГОДНЯ 17:48 2018-10-19T17:48:46+03:00

Воду отключат на два дня. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Ближайший понедельник, 22 октября, жители некоторых домов Кировского района Казани останутся без воды. Причина отключения - проведение работ на сетях водопровода. При этом, воду отключат на двое суток.

Так, с 9.00 22 октября до 9.00 24 октября водоснабжение прекратится в поселках Старое Аракчино, Новое Аракчино, Калинина, Красная Горка, Юдино и Новое Юдино.

- Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, - рассказали в пресс-службе МУП «Водоканал».

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