Шесть казанских поселков оставят без воды на двое суток
Причина - ремонтные работы
Воду отключат на два дня.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Ближайший понедельник, 22 октября, жители некоторых домов Кировского района Казани останутся без воды. Причина отключения - проведение работ на сетях водопровода. При этом, воду отключат на двое суток.
Так, с 9.00 22 октября до 9.00 24 октября водоснабжение прекратится в поселках Старое Аракчино, Новое Аракчино, Калинина, Красная Горка, Юдино и Новое Юдино.
- Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, - рассказали в пресс-службе МУП «Водоканал».
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