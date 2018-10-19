В Чебоксарах пьяный мужчина напал с заточенным гвоздем на полицейского

СЕГОДНЯ 18:43 2018-10-19T18:43:12+03:00

Эти ножи изъяли в квартире арестованного чебоксарца Фото: МВД по Чувашской Республике

При обыске у него нашли муляж гранаты и ножи [фото]

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Все началось с того, что 17 октября в 2.00 житель многоэтажного дома на улице Дементьева в Чебоксарах вызвал полицию. Его 23-летний сосед напился, и не давал никому спать, на просьбы не шуметь вытащил предмет, похожий на пистолет, и начал угрожать людям.

Когда на место прибыли полицейские, то на них напал тот самый 23-летний дебошир. Он заточкой, сооруженной из гвоздя, ударил в грудь одного из стражей порядка. От прямого ранения его спас бронежилет, но острый гвоздь, соскользнув, все же нанес травму.

Этой заточкой он ранил полицейскогоФото: МВД по Чувашской Республике

Нападавшего тут же обезвредили. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с выполнением им своих должностных обязанностей». Суд отправил его под арест.

- При обыске квартиры злоумышленника обнаружили и изъяли муляж гранаты, маску и другие вещи, представляющие оперативный интерес, - сообщили в МВД Чувашии.

Этот муляж гранаты нашли у злоумышленникаФото: МВД по Чувашской Республике

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