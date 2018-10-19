В Казани 20 октября прогнозируют дожди

СЕГОДНЯ 13:01 2018-10-19T13:01:31+03:00

Дождь возможен как ночью, так и днем. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В предстоящую субботу, 20 октября, в Казани несколько испортится погода. Так, в частности, в столице Татарстана возможны дожди, причем, как ночью, так и днем. Ветер, при этом, будет довольно умеренным.

Температура воздуха ночью составит от 7 до 9 градусов тепла. Днем будет не сильно теплее - до 11 градусов выше нуля.

В целом по Татарстану также ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный.

Ночью столбик термометра будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 12 градусов со знаком "плюс".