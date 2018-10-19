2018-10-19T13:01:31+03:00
Общество

В Казани 20 октября прогнозируют дожди

Температура воздуха, при этом,
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Дождь возможен как ночью, так и днем.Дождь возможен как ночью, так и днем.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

В предстоящую субботу, 20 октября, в Казани несколько испортится погода. Так, в частности, в столице Татарстана возможны дожди, причем, как ночью, так и днем. Ветер, при этом, будет довольно умеренным.

Температура воздуха ночью составит от 7 до 9 градусов тепла. Днем будет не сильно теплее - до 11 градусов выше нуля.

В целом по Татарстану также ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный.

Ночью столбик термометра будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 12 градусов со знаком "плюс".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Голкипер нижнекамского "Нефтехимика" пытался с кулаками наброситься на вратаря "Витязя"
Ночью на трассе М-7 женщина без прав на "Оке" вылетела на встречную полосу и погибла
В Казани был дан старт благотворительной акции «Письма Деду Морозу»
Ночью в Казани сгорели три автобуса
В Казани на улице Даурская трамвай слетел с рельсов
На трассе М7 "Москва-Уфа" под колесами "четырнадцатой" погиб водитель мопеда
Глава Чувашии предложил уволить министра строительства республики
Более 15 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредиту
В Чебоксарах спасли кошку, которая упала в 4-метровых колодец
В Мамадыше установят девятиметровый памятник чернобыльцам в виде разрезанной яблони
В Йошкар-Оле нетрезвый водитель вылетел на обочину и врезался в столб
На выходных в Вахитовском районе Казани ряд домов оставят без света