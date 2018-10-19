2018-10-19T12:50:41+03:00
Экономика

Более 15 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредиту

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По итогам первого месяца действия бонусной опции «Заемщик» более 15 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по оформленным кредитам наличными и ипотеке.

ВТБ запустил опцию «Заемщик» в дополнение к «Мультикарте» в сентябре 2018 г. Она позволяет клиентам снизить ставку до 7,9% по кредиту наличными или до 8,3% по ипотеке, совершая привычные ежедневные покупки. По итогам первого месяца акции более 10 тысяч клиентов снизили ставку по кредиту наличными и около 5 тысяч клиентов – по ипотеке.

Опция доступна для всех владельцев «Мультикарты» в виде дисконта к ставке по потребительскому кредиту или ипотеке в зависимости от суммы совершаемых покупок. Чем больше транзакций совершает клиент, тем меньше становится ставка по его основному займу. Максимальный размер скидки – 3 п.п. по кредиту наличными и 0,6 – по ипотеке. Предложение касается как действующих, так и планируемых кредитов.

Если у клиента несколько кредитов, то ставка снижается по тому из них, где задолженность больше. Для новых клиентов в месяц оформления «Мультикарты» банк предоставляет максимальный процент дисконта независимо от суммы совершенных покупок.

Подключить опцию «Заемщик» можно в мобильном банке ВТБ-Онлайн, по телефону или в ближайшем отделении банка.

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