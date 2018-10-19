В Казани воронежскому камерному театру вручили статуэтку Качалова в образе Чацкого

СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-19T17:03:22+03:00

По окончанию представления, на сцену вышел художественный руководитель и директор Качаловского театра - Александр Славутский Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Так, актеров поблагодарили за участие в Качаловском театральном фестивале

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В четверг, 18 октября, на сцене казанского большого драматического театра имени Качалова второй свой спектакль отыграли актеры из Воронежа. Жители и гости столицы Татарстана смогли увидеть новую интерпретацию пьесы Александра Островского "Гроза".

По окончанию представления, на сцену вышел художественный руководитель и директор Качаловского театра - Александр Славутский. Он вручил актерам диплом и памятный сувенир - своеобразный "Оскар", который представляет собой статуэтку Василия Качалова в образе Александра Чацкого.

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