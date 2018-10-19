2018-10-19T13:39:50+03:00
Происшествия

На трассе М7 "Москва-Уфа" под колесами "четырнадцатой" погиб водитель мопеда

Авария произошла в Ядринского районе республики
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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Авария с участием ВАЗ-2114 и мопеда Vento произошла на 597 километре федеральной автодороги М7 "Москва-Уфа" в четверг, 18 октября, примерно 21.00. В районе деревни Малые Тюмерли 25-летний мужчина, управлявший мопедом, выезжал с разворотной площадки на трассу, при этом, как утверждает водитель легковушки, у этого транспортного средства не горили фары и габариты.

Во время перестроения мопеда произошла встреча транспортных средств. "Четырнадцатая" сбила мопед, его водитель получил смертельные травмы и скончался на месте аварии.

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