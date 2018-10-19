2018-10-19T18:03:18+03:00
Происшествия

В Марий Эл на трассе опрокинулся мотороллер: водитель в реанимации

ДТП произошло в Горномарийском районе республики
Лика ИСАЕВА
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На месте происшествия работали Госавтоинспекторы Марий ЭлНа месте происшествия работали Госавтоинспекторы Марий ЭлФото: МВД по Марий Эл
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Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в четверг, 18 октября. 55-летний мужчина на мотороллере, не имея водительских прав, на 3-м километре местной автодороги «Микряково – Емангаши» не справился с управлением и опрокинулся. Он получил тяжелые травмы.

Его обнаружили проезжавшие мимо водители, и вызвали "скорую помощь". Мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу, он находится в реанимации.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции МВД Марий Эл. По данному факту проводится административная проверка.

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