Глава Чувашии предложил уволить министра строительства республики
Теперь отставку нужно согласовать с минстроем России
Фото: пресс-служба министерства строительства Чувашии
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В пятницу, 19 октября, в Чебоксарах прошло рабочее совещание с главами администраций районов и городов Чувашии. В ходе него был затронут кадровый вопрос.
Так, глава республики Михаил Игнатьев высказался о необходимости отстранить от должности действующего министра строительства Чувашии. Это, как оказалось, желание самого Владимира Михайлова.
Однако, подобного рода решение не может быть окончательным без согласования его с министерством строительства России.
Отметим, на своей должности Михайлов находится с 2016 года.
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