Глава Чувашии предложил уволить министра строительства республики

СЕГОДНЯ 13:17 2018-10-19T13:17:50+03:00

Теперь отставку нужно согласовать с минстроем России

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В пятницу, 19 октября, в Чебоксарах прошло рабочее совещание с главами администраций районов и городов Чувашии. В ходе него был затронут кадровый вопрос.

Так, глава республики Михаил Игнатьев высказался о необходимости отстранить от должности действующего министра строительства Чувашии. Это, как оказалось, желание самого Владимира Михайлова.

Однако, подобного рода решение не может быть окончательным без согласования его с министерством строительства России.

Отметим, на своей должности Михайлов находится с 2016 года.

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