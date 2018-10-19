2018-10-19T13:17:50+03:00
Политика

Глава Чувашии предложил уволить министра строительства республики

Теперь отставку нужно согласовать с минстроем России
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба министерства строительства ЧувашииФото: пресс-служба министерства строительства Чувашии
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В пятницу, 19 октября, в Чебоксарах прошло рабочее совещание с главами администраций районов и городов Чувашии. В ходе него был затронут кадровый вопрос.

Так, глава республики Михаил Игнатьев высказался о необходимости отстранить от должности действующего министра строительства Чувашии. Это, как оказалось, желание самого Владимира Михайлова.

Однако, подобного рода решение не может быть окончательным без согласования его с министерством строительства России.

Отметим, на своей должности Михайлов находится с 2016 года.

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