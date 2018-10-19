2018-10-19T12:24:04+03:00
Общество

В Мамадыше установят девятиметровый памятник чернобыльцам в виде разрезанной яблони

Скульптура разместиться в самом центре города, на Аллее чернобыльцев
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: архив Валерия НовиковаФото: архив Валерия Новикова
Изменить размер текста:

Стало известно, что в центре Мамадыша в следующем году появится девятиметровая разрезанная яблоня. Это будет памятник чернобыльцам, и разместится он на соответствующей аллее города.

Макет скульптуры еще не утверждён, но от главной его идеи создатели отходить не планируют - это будет именно разрезанная яблоня.

На данный момент, в аллее чернобыльцев идет реконструкция, которая продлится до наступления зимы. Проектом занимаются казанские архитекторы.

Рабочие уже подготовили территорию под памятник, а также фундамент под обзорную площадку, которая появится здесь же. Отметим, что на ремонтные работы городу было выделено порядка 21 миллиона рублей.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24