В Мамадыше установят девятиметровый памятник чернобыльцам в виде разрезанной яблони
Стало известно, что в центре Мамадыша в следующем году появится девятиметровая разрезанная яблоня. Это будет памятник чернобыльцам, и разместится он на соответствующей аллее города.
Макет скульптуры еще не утверждён, но от главной его идеи создатели отходить не планируют - это будет именно разрезанная яблоня.
На данный момент, в аллее чернобыльцев идет реконструкция, которая продлится до наступления зимы. Проектом занимаются казанские архитекторы.
Рабочие уже подготовили территорию под памятник, а также фундамент под обзорную площадку, которая появится здесь же. Отметим, что на ремонтные работы городу было выделено порядка 21 миллиона рублей.
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