В Мамадыше установят девятиметровый памятник чернобыльцам в виде разрезанной яблони

СЕГОДНЯ 12:24 2018-10-19T12:24:04+03:00

Скульптура разместиться в самом центре города, на Аллее чернобыльцев

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Стало известно, что в центре Мамадыша в следующем году появится девятиметровая разрезанная яблоня. Это будет памятник чернобыльцам, и разместится он на соответствующей аллее города.

Макет скульптуры еще не утверждён, но от главной его идеи создатели отходить не планируют - это будет именно разрезанная яблоня.

На данный момент, в аллее чернобыльцев идет реконструкция, которая продлится до наступления зимы. Проектом занимаются казанские архитекторы.

Рабочие уже подготовили территорию под памятник, а также фундамент под обзорную площадку, которая появится здесь же. Отметим, что на ремонтные работы городу было выделено порядка 21 миллиона рублей.

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