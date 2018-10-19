Прокурором Йошкар-Олы стал татарстанец

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-19T16:30:36+03:00

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Приказ о назначении нового городского прокурора столицы Марий Эл подписал Генеральный прокурор России Юрий Чайка. Возглавлять надзорное ведомство Йошкар-Олы из Татарстана приедет 52-летний Рамил Гарифуллин.

Пресс-служба прокуратуры Марий Эл сообщает, что новый руководитель надзорного органа столицы республики родился в 1966 году в Татарской АССС. В 1993 году он окончил Казанский государственный университет имени В.И.Ульянова-Ленина. В органах прокуратуры работает с 1992 года. С ноября 2013 года возглавлял Нурлатскую городскую прокурору Татарстана.

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