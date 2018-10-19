2018-10-19T16:30:36+03:00
Общество

Прокурором Йошкар-Олы стал татарстанец

До этого Рамил Гарифуллин руководил надзорным органом города Нурлат
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Рамил Гарифуллин возглавляет прокуратуру Йошкар-ОлыРамил Гарифуллин возглавляет прокуратуру Йошкар-ОлыФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Приказ о назначении нового городского прокурора столицы Марий Эл подписал Генеральный прокурор России Юрий Чайка. Возглавлять надзорное ведомство Йошкар-Олы из Татарстана приедет 52-летний Рамил Гарифуллин.

Пресс-служба прокуратуры Марий Эл сообщает, что новый руководитель надзорного органа столицы республики родился в 1966 году в Татарской АССС. В 1993 году он окончил Казанский государственный университет имени В.И.Ульянова-Ленина. В органах прокуратуры работает с 1992 года. С ноября 2013 года возглавлял Нурлатскую городскую прокурору Татарстана.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чебоксарах пьяный мужчина напал с заточенным гвоздем на полицейского
Количество автобусов, курсирующих между Чебоксарами и Новочебоксарском, увеличится
В Марий Эл на трассе опрокинулся мотороллер: водитель в реанимации
Шесть казанских поселков оставят без воды на двое суток
В Чувашии в обвалившейся траншеи погибли двое рабочих
В Казани воронежскому камерному театру вручили статуэтку Качалова в образе Чацкого
В Татарстане водитель "Лады" хотел избежать столкновения и вылетела в кювет
Житель Казани получил условный срок за поджог автомобиля бывшего начальника
В Казани задержанного за секс-насилие над школьницей арестовали на 2 месяца
В Казани водитель сбил на "зебре" 8-летнего ребенка
До конца 2018 года во всех колледжах и техникумах Татарстана появится Wi-Fi
На строительство метро в Казани выделили 3 миллиарда рублей на 3 года
В отношении бывшего руководителя исполкома Набережных Челнов возбуждено уголовное дело
Голкипер нижнекамского "Нефтехимика" пытался с кулаками наброситься на вратаря "Витязя"
Ночью на трассе М-7 женщина без прав на "Оке" вылетела на встречную полосу и погибла
В Казани был дан старт благотворительной акции «Письма Деду Морозу»
Ночью в Казани сгорели три автобуса
В Казани на улице Даурская трамвай слетел с рельсов
На трассе М7 "Москва-Уфа" под колесами "четырнадцатой" погиб водитель мопеда
Глава Чувашии предложил уволить министра строительства республики
В Казани 20 октября прогнозируют дожди
Более 15 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредиту
В Чебоксарах спасли кошку, которая упала в 4-метровых колодец
В Мамадыше установят девятиметровый памятник чернобыльцам в виде разрезанной яблони
В Йошкар-Оле нетрезвый водитель вылетел на обочину и врезался в столб
На выходных в Вахитовском районе Казани ряд домов оставят без света