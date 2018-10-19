На выходных в Вахитовском районе Казани ряд домов оставят без света

СЕГОДНЯ 11:39 2018-10-19T11:39:16+03:00

В это время будет идти плановый ремонт

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В эти выходные из-за планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций в Вахитовском районе Казани ряд домов оставят без света.

Так, 20 октября с 8.00 до 13.00 отключение электричества произойдет по адресам: улица Баумана, 1/2, улица Кремлевская, 2, 2/6. В эту же субботу, только с 14.00 до 18.00 свет пропадет также по адресам: улица Чехова, 3/7, 9, улица Достоевского, 53.

21 октября, в воскресенье, с 8.00 до 13.00 снова обесточат дома, расположенные по адресам: улица Баумана, 1/2 и улица Кремлевская, 2, 2/6. А с 14.00 до 18.00 света не будет по адресам: улица Достоевского, 30, 53 и улица Чехова, 3/7, 9.

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