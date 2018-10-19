2018-10-19T18:31:20+03:00
Общество

Количество автобусов, курсирующих между Чебоксарами и Новочебоксарском, увеличится

Соответствующую просьбу в министерство транспорта республики направила мэрия Новочебосксарска
Алина ГАБДУЛИНА
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Оказалось, снижение количества автобусов по маршруту Чебоксары-Новочебосарк связано с отсутствием в них тахографовОказалось, снижение количества автобусов по маршруту Чебоксары-Новочебосарк связано с отсутствием в них тахографовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Администрации Новочебоксарска направила в министерство транспорта Чувашиии просьбу о выделении дополнительных автобусов. Транспортные средства городу понадобились на направлении до Чебоксар. Ежедневный "час-пик" с 7.00 до 9.00 заставляет людей либо толпиться в автобусах, что довольно травматично, либо пользоваться услугами такси.

Министерство уже отреагировало на обращение и извинилось перед горожанам за подобные неудобства. Оказалось, снижение количества автобусов по маршруту Чебоксары-Новочебосарк было связано с отсутствием в них тахографов.

На данный момент между городами курсируют автобусы № 262, 266, 270, 331, 332, 334. В ближайшее время тахографы будут установлены и на других маршрутах.

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