Мэрия Казани продаст старые машины и купит 58 новых, в то числе и для руководства

СЕГОДНЯ 11:06 2018-10-19T12:29:26+03:00

После обновления автопарка мэрия Казани выставит на продажу свои старые машины. Фото: Дмитрий БРУШКО

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По бухгалтерской отчетности износ автомобилей мэрии Казани составляет 100%. Машины возрастом от 7 до 12 лет имеют пробег до 350 тысяч километров. Когда стало понятно, что дешевле для бюджета будет купить новые, чем постоянно чинить старые, было принято решение о создании тендера.

Так планируется, что все 58 приобретаемых машин должны быть в большинстве своем отечественными, и на 100% российской сборки. Из них 12 авто купят для руководителей ключевых управлений и комитетов. Они будут в среднем ценовом сегменте. Остальные подешевле.

После обновления автопарка мэрия Казани выставит на продажу свои старые машины.

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