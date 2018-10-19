2018-10-19T12:29:26+03:00
Экономика

Мэрия Казани продаст старые машины и купит 58 новых, в то числе и для руководства

Согласно тендеру, все приобретаемые автомобили должны быть российской сборки
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
После обновления автопарка мэрия Казани выставит на продажу свои старые машины.После обновления автопарка мэрия Казани выставит на продажу свои старые машины.Фото: Дмитрий БРУШКО
Изменить размер текста:

По бухгалтерской отчетности износ автомобилей мэрии Казани составляет 100%. Машины возрастом от 7 до 12 лет имеют пробег до 350 тысяч километров. Когда стало понятно, что дешевле для бюджета будет купить новые, чем постоянно чинить старые, было принято решение о создании тендера.

Так планируется, что все 58 приобретаемых машин должны быть в большинстве своем отечественными, и на 100% российской сборки. Из них 12 авто купят для руководителей ключевых управлений и комитетов. Они будут в среднем ценовом сегменте. Остальные подешевле.

После обновления автопарка мэрия Казани выставит на продажу свои старые машины.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Голкипер нижнекамского "Нефтехимика" пытался с кулаками наброситься на вратаря "Витязя"
Ночью на трассе М-7 женщина без прав на "Оке" вылетела на встречную полосу и погибла
В Казани был дан старт благотворительной акции «Письма Деду Морозу»
Ночью в Казани сгорели три автобуса
В Казани на улице Даурская трамвай слетел с рельсов
На трассе М7 "Москва-Уфа" под колесами "четырнадцатой" погиб водитель мопеда
Глава Чувашии предложил уволить министра строительства республики
В Казани 20 октября прогнозируют дожди
Более 15 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредиту
В Чебоксарах спасли кошку, которая упала в 4-метровых колодец
В Мамадыше установят девятиметровый памятник чернобыльцам в виде разрезанной яблони
В Йошкар-Оле нетрезвый водитель вылетел на обочину и врезался в столб
На выходных в Вахитовском районе Казани ряд домов оставят без света