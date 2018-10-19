Мэрия Казани продаст старые машины и купит 58 новых, в то числе и для руководства
По бухгалтерской отчетности износ автомобилей мэрии Казани составляет 100%. Машины возрастом от 7 до 12 лет имеют пробег до 350 тысяч километров. Когда стало понятно, что дешевле для бюджета будет купить новые, чем постоянно чинить старые, было принято решение о создании тендера.
Так планируется, что все 58 приобретаемых машин должны быть в большинстве своем отечественными, и на 100% российской сборки. Из них 12 авто купят для руководителей ключевых управлений и комитетов. Они будут в среднем ценовом сегменте. Остальные подешевле.
После обновления автопарка мэрия Казани выставит на продажу свои старые машины.
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