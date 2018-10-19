В Чувашии такси на "зебре" насмерть сбила женщину

СЕГОДНЯ 10:51 2018-10-19T10:52:18+03:00

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 18 октября, в 17.50 в Цивильском районе республике. На 16-м километре трассы А-151 "Цивильск-Ульяновск" в районе села Чурачики автомобиль "Kia Rio", имеющий на бортах логотипы "Яндекс-такси", превысил безопасную скорость, не уступил дорогу женщине, переходящей оживленную магистраль по "зебре", и сбил ее.

Сила удара была такова, что 47-летняя пешеход скончалась на месте от полученных травм.

На месте работали все экстренные службы, 38-летний водитель автомобиля оказался трезв.

В протоколе с места происшествия сотрудники полиции отметили, что наезд произошел на неосвещенном участке дороги, и на погибшей женщине не было одежды со световозвращающими элементами.

Автомобиль "Яндекс-такси" сбил насмерть пешеходаФото: МВД по Чувашской Республике

По факту смертельного наезда возбуждено уголовное дело.

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