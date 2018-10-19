В Чебоксарах спасли кошку, которая упала в 4-метровых колодец
В Чебоксарах во вторник, 16 октября, успешно прошла операция по извлечению кошки из 4-метрового колодца по проспекту Тракторостроителей.
Информация о "плачущей" в колодце кошке в поисково-спасательную службу республики передал один из неравнодушных горожан. Мужчина сообщил, что самостоятельно извлечь животное на волю не представляется возможным - колодец слишком глубокий, а спуска в него нет.
Спасателям понадобилось альпинистское снаряжение, чтобы помочь кошке выбраться.
- Кошка была напугана, но на руки пошла сразу, видимо, поняла, что пришла помощь, - сообщают в ГКЧС Чувашии.
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