В Чебоксарах спасли кошку, которая упала в 4-метровых колодец

СЕГОДНЯ 12:32 2018-10-19T12:33:08+03:00

Информация о "плачущей" в колодце кошке в поисково-спасательную службу республики передал один из неравнодушных горожан Фото: Ольга СУХОВА

Во время операции спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение

Изменить размер текста: A A

В Чебоксарах во вторник, 16 октября, успешно прошла операция по извлечению кошки из 4-метрового колодца по проспекту Тракторостроителей.

Информация о "плачущей" в колодце кошке в поисково-спасательную службу республики передал один из неравнодушных горожан. Мужчина сообщил, что самостоятельно извлечь животное на волю не представляется возможным - колодец слишком глубокий, а спуска в него нет.

Спасателям понадобилось альпинистское снаряжение, чтобы помочь кошке выбраться.

- Кошка была напугана, но на руки пошла сразу, видимо, поняла, что пришла помощь, - сообщают в ГКЧС Чувашии.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»