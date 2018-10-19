2018-10-19T11:00:09+03:00
Общество

В Чистополе появились именные деревья «Комсомольской правды»

Их посадили участники автопробега и ветераны Комсомола города [фото, видео]
Александр ЧЕРНОВ
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Участники автопробега посадили именные деревьяУчастники автопробега посадили именные деревьяФото: Александр ЧЕРНОВ
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Участники автопробега «Комсомольской правды» посвященного 100-летию Комосомола побывали на автозаправочной станции «Татнефть - АЗС Центр», которая стала топливным спонсором акции. Здесь участники автоколонны заправили автомобили и взбодрились с помощью свежезаваренного кофе.

Гости могли сделать фотографию с главным символом Комсомола Фото: Александр ЧЕРНОВ

Гости могли сделать фотографию с главным символом КомсомолаФото: Александр ЧЕРНОВ

После отправились в культурно-досуговый центр «Восток». Гостей с шарами торжественно встретили сотрудники компании «Летай», которая обеспечила связь на протяжении всего маршрута так же жители Чистополя, которые пришли на концерт в честь приезда автоколонны.

После тождественного концерта вместе с ветеранами Комсомола сотрудники «Комсомольской правды» приступили к посадке сосен перед зданием культурного центра. Место было выбрано рядом с памятником Ленину. Гости в шутку решили, здесь же встретиться через 100 лет на праздновании 200-летия ВЛКСМ.

В Чистополе появились именные деревья «Комсомольской правды».Александр ЧЕРНОВ

Больше фото с автопробега «Комсомольской правды» здесь

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