В Чистополе появились именные деревья «Комсомольской правды»
Участники автопробега «Комсомольской правды» посвященного 100-летию Комосомола побывали на автозаправочной станции «Татнефть - АЗС Центр», которая стала топливным спонсором акции. Здесь участники автоколонны заправили автомобили и взбодрились с помощью свежезаваренного кофе.
Гости могли сделать фотографию с главным символом КомсомолаФото: Александр ЧЕРНОВ
После отправились в культурно-досуговый центр «Восток». Гостей с шарами торжественно встретили сотрудники компании «Летай», которая обеспечила связь на протяжении всего маршрута так же жители Чистополя, которые пришли на концерт в честь приезда автоколонны.
После тождественного концерта вместе с ветеранами Комсомола сотрудники «Комсомольской правды» приступили к посадке сосен перед зданием культурного центра. Место было выбрано рядом с памятником Ленину. Гости в шутку решили, здесь же встретиться через 100 лет на праздновании 200-летия ВЛКСМ.
В Чистополе появились именные деревья «Комсомольской правды».Александр ЧЕРНОВ
Больше фото с автопробега «Комсомольской правды» здесь
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