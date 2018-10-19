2018-10-19T10:16:54+03:00
Общество

В Чистополе участников автопробега «Комсомольской правды» встретили более 200 жителей города

В зале КДЦ «Восток» прошел торжественный концерт в честь приезда автоколонны [фото]
Александр ЧЕРНОВ
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Участников автоколонны встретили в ЧистополоеУчастников автоколонны встретили в ЧистополоеФото: Александр ЧЕРНОВ
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Автоколонна автопробега «Комсомольской правды» в честь 100-летия Комсомола продолжает свой путь по городам Среднего Поволжья, где приветствует ветеранов Комсомола и горожан, причастных к ВЛКСМ.

Встретиться с участниками автопробега пришли более 200 человек Фото: Александр ЧЕРНОВ

Встретиться с участниками автопробега пришли более 200 человекФото: Александр ЧЕРНОВ

Участники автопробега после того как переночевали в оздоровительном комплексе «Раздолье» в городе Чистополь встретились с жителям города в культурно-досуговом центре «Восток». На встречу пришли учащиеся школ, учебных заведений и ветераны Комсомола. Более 200 человек приветствовали участников автопробега.

Творческие коллективы подготовили тематические творческие ноера Фото: Александр ЧЕРНОВ

Творческие коллективы подготовили тематические творческие ноераФото: Александр ЧЕРНОВ

Перед гостями выступили представители администрации Чистополя, ветераны всесоюзной комсомольской стройки - Рустем Хаматов, Мария Есипова, Гульнур Хамитова, Вера Белова-Реутина. Выступающие с волнением рассказывали о комсомольской молодости и важных поступках.

Творческие коллективы подготовили тематические творческие ноера Фото: Александр ЧЕРНОВ

Творческие коллективы подготовили тематические творческие ноераФото: Александр ЧЕРНОВ

- Сегодняшняя молодёжь может брать с нас пример - мы ваше прошлое, а вы наше будущее. Хотим, чтобы вы были достойны нашего государства и нашей страны, - пожелали со сцены ветераны.

Творческие коллективы подготовили тематические творческие ноера Фото: Александр ЧЕРНОВ

Творческие коллективы подготовили тематические творческие ноераФото: Александр ЧЕРНОВ

- Мы находимся в здании, которое в годы Комсомола называлось «Клуб часового завода». Здесь Комсомол проводил творческие вечера и собрание. Я попала на часовой завод и думала что молодёжная жизнь после школы закончилась, попала в комсомольскую организацию часового завода - оказывается здесь была очень и нетреснуая жизнь. Заниматься любимым делом, получать зарплату и жить интересной насыщенней жизнью нам позволял Комсомол,- рассказала Мария Есипова.

Участники и гости получили подакри Фото: Александр ЧЕРНОВ

Участники и гости получили подакриФото: Александр ЧЕРНОВ

Для гостей выступил хор ветеранов «Гвоздика», хореографический коллектив «Зоренька», музыкант Тимур Мухаметов с песней «Солнышко мое»

Награждение чистопольцев Фото: Александр ЧЕРНОВ

Награждение чистопольцевФото: Александр ЧЕРНОВ

Директор представительства газеты «Комсомольская правда» Тимур Бадретдинов рассказал о годах становления газеты и разыграл отличные подарки от газеты и спонсоров автопробега.

Больше фото с автопробега «Комсомольской правды» здесь

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