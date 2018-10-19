В Казани автомобиль вылетел в кювет и перевернулся

СЕГОДНЯ 09:46 2018-10-19T09:47:27+03:00

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Авария с участием отечественного автомобиля произошла 18 октября в 15.09 в Авиастроительном районе на улице Песочная. По предварительным данным, водитель "Лады Приоры" превысил безопасную скорость, и во время вхождения в поворот не смог справиться с управлением и вылетел в кювет. Там его автомобиль перевернулся.

Самостоятельно выбраться из поврежденой машины он не смог, мужчина кричал и просил о помощи. Приехавшие пожарные-спасатели не только вызволили пострадавшего из автомобиля, но и доставили его медикам, подняв из кювета к автомобилю "скорой помощи".

Мужчина не мог сам выбраться из салона автомобиляФото: МЧС Татарстана

- Во избежание возгорания пожарные отключили аккумулятор транспортного средства, - сообщили в МЧС Татарстана.

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