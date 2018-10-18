2018-10-18T18:51:44+03:00
Происшествия

В Татарстане под пятиэтажкой из-за самовольного подключения водой размыло грунт

Жители одного подъезда вынуждены были съехать из своих квартир и поселиться у родственников [фото, видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС РТФото: МЧС РТ
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В Зеленодольске в пятиэтажном доме №1а по улице Фрунзе вода размыла грунт, который просел под фундаментными блоками 6 подъезда. Как впоследствии выяснилось, произошло это в результате самовольного подключения к водопроводу.

Фото: МЧС РТ

Фото: МЧС РТ

В том самом подъезде, под которым обнаружилась просадка, находится 15 квартир. Из них 12 жилые. Все люди оттуда из-за произошедшего съехали к родственникам.

- На месте проводятся ремонтно-восстановительные работы, - сообщают в МЧС Татарстана.

В Татарстане под пятиэтажкой из-за самовольного подключения водой размыло грунт.МЧС Татарстана

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