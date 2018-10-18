В Татарстане под пятиэтажкой из-за самовольного подключения водой размыло грунт
В Зеленодольске в пятиэтажном доме №1а по улице Фрунзе вода размыла грунт, который просел под фундаментными блоками 6 подъезда. Как впоследствии выяснилось, произошло это в результате самовольного подключения к водопроводу.
Фото: МЧС РТ
В том самом подъезде, под которым обнаружилась просадка, находится 15 квартир. Из них 12 жилые. Все люди оттуда из-за произошедшего съехали к родственникам.
- На месте проводятся ремонтно-восстановительные работы, - сообщают в МЧС Татарстана.
В Татарстане под пятиэтажкой из-за самовольного подключения водой размыло грунт.МЧС Татарстана
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