В Казани экс-завотделением республиканской психбольницы получила условный срок за водителей-шизофреников

СЕГОДНЯ 19:23 2018-10-18T19:23:36+03:00

Она за деньги выдала им справки о том, что они могут сесть за руль

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Получение взятки, служебный подлог и мошенничество – во всем этом признана виновной 57-летняя экс-завотделением республиканской психиатрической больницы.

Так, в 2017 году женщина за 100 тысяч рублей выдала двум людям, страдающим шизофренией, справки, разрешающие им садиться за руль автомобиля.

Кроме того, завотделением пообещала за 50 тысяч рублей мужчине, страдающего психическим расстройством, оформить инвалидность. И это при том, что она ему и так полагалась.

- Суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы условно. А также назначил ей штраф в 300 тысяч рублей. Кроме того, она была лишена права заниматься врачебной деятельностью в течение 3 лет. При всем этом осужденная за незаконное обогащение должна заплатить государству 100 тысяч рублей. Для этого на ее однокомнатную квартиру в Казани был наложен арест, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

Вопрос об обжаловании в надзорном ведомстве решат после изучения приговора и протокола судебного заседания.