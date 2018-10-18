2018-10-18T18:05:30+03:00
Общество

«Ростелеком»: цифровые решения для бизнеса – деловым женщинам Татарстана

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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«Ростелеком» презентовал цифровые решения для бизнеса на V Форуме деловых женщин Республики Татарстан. Впервые ежегодная встреча прошла под девизом «Уйти в IT» и была посвящена информационным технологиям.

На форум собрались более 250 женщин-предпринимателей, работающих в самых разных сферах: от домашней кулинарии до жилищного строительства. Эксперты «Ростелекома» представили им комплексное решение «Быть в плюсе». Оно позволяет подключить с существенной скидкой высокоскоростной интернет и один или несколько сервисов: «Виртуальную АТС», «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi», «Интерактивное телевидение» и «СМС-рекламу». Предложение поможет клиентам сделать бизнес эффективнее и сэкономить на развертывании собственной IT-инфраструктуры.

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

- Здорово, что общественная организация «Деловые женщины Татарстана» выбрала для своего форума тему IT, - говорит директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком» Андрей Юдов. - Представительницы бизнеса ежедневно решают массу вопросов и не всегда успевают следить за новинками в сфере коммуникаций. Наши специалисты рассказали им об универсальных цифровых инструментах, которые могут быть полезны организациям с различной отраслевой спецификой. Мы поможем клиентам быстро организовать видеонаблюдение в офисе или на производстве, повысить эффективность работы со звонками и СМС-рекламы. При этом фирме не понадобятся сложное оборудование и штат айтишников. Настройку услуг и техническую поддержку мы берем на себя. А сэкономленные средства предприниматели смогут направить на развитие своего дела.

По словам президента общественной организации «Деловые женщины Татарстана» Лианы Саетовой, форум помог участницам познакомиться с эффективными инструментами управления бизнес-процессами и открыть для себя новые направления деятельности, о которых они раньше даже не задумывались.

Подробнее о предложениях «Ростелекома» для бизнеса можно узнать на сайте в разделе «Для бизнеса» или по бесплатному номеру 8 800 200 3000.

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 1,9 млн, из них более 1,2 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше 690 тыс. абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5 млн клиентов

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