За прошедшую неделю в Казани расписались 170 влюбленных пар

СЕГОДНЯ 17:15 2018-10-18T17:15:20+03:00

Самым юным жениху и невесте - 19 и 18 лет. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Самым зрелым жениху и невесте - 88 и 66 лет.

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В Казани подсчитали, сколько пар зарегистрировали свой брак за последнюю неделю. Цифра получилась довольно внушительной и, что немаловажно, круглой. Так, за 7 минувших дней расписались 170 пар влюбленных.

При этом, Казань доказывает, что любви действительно покорны все возрасты. Так, самому возрастному жениху исполнилось 88 лет. Самой взрослой невестой оказалась 66-летняя женщина. Самым юным жениху и невесте исполнилось по 19 и 18 лет соответственно.

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