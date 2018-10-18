На этой неделе казанцы называли своих детей: Афина, Изабелла, Злата и Айдан

СЕГОДНЯ 17:46 2018-10-18T17:46:06+03:00

За неделю было зарегистрировано рождение 451 ребенка. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Согласно данным ЗАГСа столицы Татарстана, за прошедшую отчетную неделю – с 11 по 17 октября, было зарегистрировано появление на свет 451 ребенка. Из них 232 - это мальчики, 219 - девочки.

При этом самый минимальный вес, который был в это время зафиксирован у новорожденного, составил всего 500 граммов. Самый же богатырский вес этой отчетной недели – 4 810 граммов.

Не забыли о традиционном рейтинге самых популярных и редких имен, которыми казанцы нарекали своих новорожденных детей.

Так, чаще всего это были: Камилла, Даниил, Алиса, Егор, Карим, Амир, София и Ралина.

В число же самых редких в этот раз попали: Селим, Афина, Изабелла, Злата, Язиля, Богдана, Ильяр и Айдан.

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