На этой неделе казанцы называли своих детей: Афина, Изабелла, Злата и Айдан
Согласно данным ЗАГСа столицы Татарстана, за прошедшую отчетную неделю – с 11 по 17 октября, было зарегистрировано появление на свет 451 ребенка. Из них 232 - это мальчики, 219 - девочки.
При этом самый минимальный вес, который был в это время зафиксирован у новорожденного, составил всего 500 граммов. Самый же богатырский вес этой отчетной недели – 4 810 граммов.
Не забыли о традиционном рейтинге самых популярных и редких имен, которыми казанцы нарекали своих новорожденных детей.
Так, чаще всего это были: Камилла, Даниил, Алиса, Егор, Карим, Амир, София и Ралина.
В число же самых редких в этот раз попали: Селим, Афина, Изабелла, Злата, Язиля, Богдана, Ильяр и Айдан.
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