2018-10-18T17:46:06+03:00
Общество

На этой неделе казанцы называли своих детей: Афина, Изабелла, Злата и Айдан

Сотрудники городского ЗАГСа подвели очередные итоги
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
За неделю было зарегистрировано рождение 451 ребенка.За неделю было зарегистрировано рождение 451 ребенка.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Согласно данным ЗАГСа столицы Татарстана, за прошедшую отчетную неделю – с 11 по 17 октября, было зарегистрировано появление на свет 451 ребенка. Из них 232 - это мальчики, 219 - девочки.

При этом самый минимальный вес, который был в это время зафиксирован у новорожденного, составил всего 500 граммов. Самый же богатырский вес этой отчетной недели – 4 810 граммов.

Не забыли о традиционном рейтинге самых популярных и редких имен, которыми казанцы нарекали своих новорожденных детей.

Так, чаще всего это были: Камилла, Даниил, Алиса, Егор, Карим, Амир, София и Ралина.

В число же самых редких в этот раз попали: Селим, Афина, Изабелла, Злата, Язиля, Богдана, Ильяр и Айдан.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком»: цифровые решения для бизнеса – деловым женщинам Татарстана
В Казани водитель бросил свой автомобиль на рельсах, испугавшись приближающийся поезд
За прошедшую неделю в Казани расписались 170 влюбленных пар
Житель Марий Эл за поджог возлюбленной приговорен к колонии
Автопробег «Комсомольской правды»к 100-летию Комсомола побывал на «звездной» заправке в Альметьевске
В Казани у театра Камала такси столкнулось с грузовой "Газелью"
Минэкономики Татарстана: в 2019 году зарплата в республики увеличится на 5,6%
Участники автопробега «Комсомольской правды» устроили праздник для жителей Альметьевска
«Рубин» об отстранении от еврокубков: могли наказать гораздо серьезнее
В Татарстане из-за трагедии в Керчи усиливать безопасность в школах и детсадах не будут
В Марий Эл с трассы улетел и перевернулся бензовоз с керосином
"Коновалов? Это не потеря!": Один из ведущих игроков "Рубина" не сыграет с "Уфой"
Следователи ищут потерпевших от казанской клиники, в которой погибла женщина
В Казани магазины "Альпари" переименуют в "Улыбку радуги"
Госсовет Татарстана принял в первом чтении бюджет республики-2019 с дефицитом в 4,1 миллиарда рублей
Казанский "Рубин" отстранили от участия в еврокубках из-за нарушения финансового фэйр-плей
В Казани ищут водителя, который сбил 16-летнего студента и скрылся
27 октября в Казани выступит знаменитая авиагруппа «Стрижи»
Участники автопробега «Комсомольской правды» встретились с ветеранами Комсомола Нижнекамска
Судебный пристав вернул жителю Набережных Челнов деньги за испорченный отпуск
ВТБ и ФРИИ объявили о партнерстве
Противники мусоросжигательного завода под Казанью направили второй иск в Верховный суд Татарстана
В Казани экс-ректора КХТИ принудительно доставили в суд
Названы причины ЧП с теплоходом в Татарстане
В Казани пройдет VI Международный "Абязов-фестиваль"