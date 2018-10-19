В Казани был дан старт благотворительной акции «Письма Деду Морозу»

СЕГОДНЯ 14:26 2018-10-19T14:26:07+03:00

Можно еще и перечислить деньги для покупки подарка. Фото: Олег УКЛАДОВ

В итоге любой желающий сможет выбрать послание ребенка к зимнему волшебнику и исполнить написанное в нем новогоднее желание

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Несмотря на то, что до Нового года еще довольно прилично ждать, в Казани в эти дни уже стартовала благотворительная акция «Письма Деду Морозу». Уже более 12 лет в столице Татарстана дети с тяжелыми болезнями, воспитываемые в семьях, у которых нет возможности купить ребенку новогодний подарок, пишут письма с пожеланиями.

Любой желающий может присоединится к этой акции, выбрав одно из детских посланий, и исполнить его желание на Новый год.

При этом желанный подарок можно привезти самому или передать его для доставки ребенку сотрудникам благотворительного фонда «Альпари». Кроме того, можно еще и перечислить деньги для покупки подарка.

Связаться с фондом можно по телефону: 89063256604, а выбрать письма, отправленные Деду Морозу, по адресу фонда: ул.Калинина, 48, офис 107.

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