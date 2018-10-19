В Казани был дан старт благотворительной акции «Письма Деду Морозу»
Несмотря на то, что до Нового года еще довольно прилично ждать, в Казани в эти дни уже стартовала благотворительная акция «Письма Деду Морозу». Уже более 12 лет в столице Татарстана дети с тяжелыми болезнями, воспитываемые в семьях, у которых нет возможности купить ребенку новогодний подарок, пишут письма с пожеланиями.
Любой желающий может присоединится к этой акции, выбрав одно из детских посланий, и исполнить его желание на Новый год.
При этом желанный подарок можно привезти самому или передать его для доставки ребенку сотрудникам благотворительного фонда «Альпари». Кроме того, можно еще и перечислить деньги для покупки подарка.
Связаться с фондом можно по телефону: 89063256604, а выбрать письма, отправленные Деду Морозу, по адресу фонда: ул.Калинина, 48, офис 107.
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