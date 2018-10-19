В Татарстане собрали 600 тонн гушр-садаки

СЕГОДНЯ 09:20 2018-10-19T09:20:04+03:00

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В Татарстане завершилась традиционная кампания по сбору гушр-садаки (гушр-садака - особый вид милостыни, когда приверженец ислама отдает неимущим одну десятую часть урожая, полученного за сезон - Ред.). В 2018 году ее объем сотавил 600 тонн.

- Если мы не платим гушр-садаку, то это будет считаться таким же грехом, как и оставленный намаз, - сказал главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев во время пресс-конференции.

Известно, что наиболее активное участие в кампании по сбору гушр-садаки приняли жители Балтасинского (60 тонн), Тюлячинского (50 тонн), Рыбно-Слободского (32 тонн), Сабинского (31 тонн), Арского, Кукморского, Атнинского (по 30 тонн) районов.

Овощи и фрукты были переданы в адрес благотворительных организаций, мусульманских учебных заведений и социальных учреждений. Помимо этого, часть собранного получили около 100 малоимущих семей.