В Казани в Галеевской мечети совершили молитву за жертв трагедии в Керчи
18 октября, в Галеевской мечети Казани после полуденного намаза совершили молитву за жертв трагедии, произошедшей в политехническом колледже Керчи (Крым).
Имам Тимергали хазрат Юлдашев просил Всевышнего упокоить души погибших и простить их прегрешения, исцеления для раненых, а также уберечь всех людей от подобных трагедий и несчастий.
Отметим, накануне муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выразил свои соболезнования:
«С глубокой печалью выражаю свои соболезнования родным и близким жертв взрыва в колледже в городе Керчь. Татарстанская умма потрясена этой трагедией и всем сердцем разделяет глубокую скорбь крымчан. Те, кто совершил такое злодеяние и бесчеловечный акт, не могут называться людьми, они достойны наказания как в этом мире, так и в следующей жизни. Преступник покусился на самое святое и неприкосновенное – жизнь, дарованную нам Всевышним Творцом. Я желаю крепкой веры, терпения и стойкости семьям и близким погибших, чтобы пережить эту боль»
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