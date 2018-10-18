2018-10-18T18:32:46+03:00
Общество

В Казани в Галеевской мечети совершили молитву за жертв трагедии в Керчи

Просили прощения для погибших и исцеления для раненных
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: dumrt.ruФото: dumrt.ru
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18 октября, в Галеевской мечети Казани после полуденного намаза совершили молитву за жертв трагедии, произошедшей в политехническом колледже Керчи (Крым).

Имам Тимергали хазрат Юлдашев просил Всевышнего упокоить души погибших и простить их прегрешения, исцеления для раненых, а также уберечь всех людей от подобных трагедий и несчастий.

Отметим, накануне муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выразил свои соболезнования:

«С глубокой печалью выражаю свои соболезнования родным и близким жертв взрыва в колледже в городе Керчь. Татарстанская умма потрясена этой трагедией и всем сердцем разделяет глубокую скорбь крымчан. Те, кто совершил такое злодеяние и бесчеловечный акт, не могут называться людьми, они достойны наказания как в этом мире, так и в следующей жизни. Преступник покусился на самое святое и неприкосновенное – жизнь, дарованную нам Всевышним Творцом. Я желаю крепкой веры, терпения и стойкости семьям и близким погибших, чтобы пережить эту боль»

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