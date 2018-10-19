В Чувашии мужчина объяснил ограбление 92-летней пенсионерки похмельем

СЕГОДНЯ 08:32 2018-10-19T08:32:17+03:00

Несмотря на то, что подозреваемого быстро задержали, он успел потратить часть денег. Фото: Алексей ФОКИН

Престарелая женщина хорошо запомнила приметы грабителя, и его задержали в течение часа

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В среду, 17 октября, в Новочебоксарске мужчина украл кошелек у 92-летней бабушки. Инцидент произошел в одном из торговых центров города.

По словам потерпевшей, мужчина не особо церемонился - выхватил из ее кармана кошелек и бросился бежать в неизвестном направлении. Женщина запомнила приметы грабителя и поспешила обратиться за помощью к сотрудникам магазина. Они, в свою очередь, вызвали полицию.

Подозреваемый в грабеже был задержан в течение часа. 45-летний ранее судимый житель Новочебоксарска свой поступок попытался оправдать похмельем. Мол, голова болела, и деньги он планировал потратить на спиртное. Кошелек бабушке вернулись, но, несмотря на оперативные действия сотрудников полиции, 2 тысячи из него все-таки были уже потрачены .

- Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", - сообщает МВД Чувашии.

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