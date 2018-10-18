В Татарстане из-за трагедии в Керчи усиливать безопасность в школах и детсадах не будут

СЕГОДНЯ 15:19 2018-10-18T15:19:05+03:00

Единственное, что может произойти, так это проверки образовательных учреждений

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В этот четверг, 18 октября, на брифинге официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что в связи с трагедией в политехническом колледже Керчи в Татарстане усиливать меры безопасности в школах и детсадах не собираются.

По ее словам, работа по ее обеспечению в образовательных учреждениях республики итак ведется на регулярной и системной основе. Единственное, что сейчас может произойти, так это очередные проверки.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже 18-летний студент устроил взрыв и стрельбу по людям. В результате чего, по последним данным, погиб 21 человек и более 50 получили ранения.

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