«Рубин» об отстранении от еврокубков: могли наказать гораздо серьезнее

СЕГОДНЯ 15:27 2018-10-18T15:27:58+03:00

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Казанский «Рубин», как уже стало известно, не сможет сыграть в еврокубках, если пробьется туда в течение двух ближайших езонов. Впрочем, по словам сотрудников клуба, приговор мог быть и суровее. «Рубином» было нарушено мировое соглашение от 8 мая 2014 года. Именно тогда казансий клуб поймали на нарушении финансового фэйр-плей.

- В последующие три спортивных сезона (2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017) клуб находился под усиленным контролем УЕФА и должен был внимательно подходить к реализации своей финансовой политики. К сожалению, по ряду причин этого сделать не удалось, и УЕФА посчитал мировое соглашение нарушенным, - отмечается в официальном заявлении клуба.

Последние два года в клубе старались сделать все, чтобы смягчить наказание. В «Рубине» сменили трансферную и кадровую политику, а зарплатный фонд клуба был снижен на более чем 66%.

- Все это было принято УЕФА во внимание при вынесении решения, хотя изначально планировалось наказать клуб гораздо серьезнее, - пояснили в «Рубине».

Данное решение, к слову, можно обжаловать. Правда, в «Рубине» пока не решили, будут ли это делать.