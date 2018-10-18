В Казани у театра Камала такси столкнулось с грузовой "Газелью"

СЕГОДНЯ 16:22 2018-10-18T16:22:44+03:00

Никто из водителей не пострадал, но их автомобилям потребуется серьезный ремонт [фото]

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В четверг, 18 октября, в Казани, у татарского театра имени Галиаскара Камала произошло ДТП, на некоторое время затруднившее движение транспорта.

Инцидент произошел приблизительно в 12.30. Действующими "лицами" аварии стала машина "Яндекс.такси" и грузовая "Газель". Подробности ДТП уточняют сотрудники ГИБДД.

Пока известно лишь, что водители обоих транспортных средств не пострадали. Чего не скажешь о самих машинах - судя по фотографиям, выложенным в социальных сетях, им потребуется серьезный ремонт.

Фото: соцсети

Машины развернуло параллельно дороге и они на какое-то время затруднили движение автобусам и другим автомобилям. Таким оюбразом, в центре города образовалась небольшая пробка.

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