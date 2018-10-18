В Марий Эл с трассы улетел и перевернулся бензовоз с керосином

СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-18T14:56:20+03:00

Произошел розлив топлива. К счастью, обошлось без возгорания [фото]

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ДТП с участием бензовоза «Скания» произошло 18 октября в 3.10 на 1 километре автодороги Р-176 «Вятка» вблизи деревни Табашино Оршанского района.

По предварительным данным, водитель бензовоза превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет, где и перевернулся. Из заливной горловины цистерны вылился керосин. Обошлось без возгорания.

- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС Марий Эл. - До ближайшей деревни Воробьи - 3 км, угрозы населению нет.

Спасателями для снижения скорости вытекания керосина была произведена подсыпка грунта под цистерну в месте течи и обвалование места розлива. Также произведена откачка оставшегося топлива.

Фото: МЧС Марий Эл

Собственник автомобиля предоставил кран, который поставил многотонную машину обратно на колеса. Поврежденную автоцистерну транспортировали на стоянку. Был произведен сбор и вывоз загрязненного топливом грунта.

Фото: МЧС Марий Эл

Аварийно-восстановительные работы завершены. Обстановка на месте происшествии находится на контроле Управления Росприроднадзора Марий Эл.

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