2018-10-18T14:56:20+03:00
Происшествия

В Марий Эл с трассы улетел и перевернулся бензовоз с керосином

Произошел розлив топлива. К счастью, обошлось без возгорания [фото]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: ГИБДД Марий ЭлФото: ГИБДД Марий Эл
Изменить размер текста:

ДТП с участием бензовоза «Скания» произошло 18 октября в 3.10 на 1 километре автодороги Р-176 «Вятка» вблизи деревни Табашино Оршанского района.

По предварительным данным, водитель бензовоза превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет, где и перевернулся. Из заливной горловины цистерны вылился керосин. Обошлось без возгорания.

- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС Марий Эл. - До ближайшей деревни Воробьи - 3 км, угрозы населению нет.

Спасателями для снижения скорости вытекания керосина была произведена подсыпка грунта под цистерну в месте течи и обвалование места розлива. Также произведена откачка оставшегося топлива.

Фото: МЧС Марий Эл

Фото: МЧС Марий Эл

Собственник автомобиля предоставил кран, который поставил многотонную машину обратно на колеса. Поврежденную автоцистерну транспортировали на стоянку. Был произведен сбор и вывоз загрязненного топливом грунта.

Фото: МЧС Марий Эл

Фото: МЧС Марий Эл

Аварийно-восстановительные работы завершены. Обстановка на месте происшествии находится на контроле Управления Росприроднадзора Марий Эл.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком»: цифровые решения для бизнеса – деловым женщинам Татарстана
На этой неделе казанцы называли своих детей: Афина, Изабелла, Злата и Айдан
В Казани водитель бросил свой автомобиль на рельсах, испугавшись приближающийся поезд
За прошедшую неделю в Казани расписались 170 влюбленных пар
Житель Марий Эл за поджог возлюбленной приговорен к колонии
Автопробег «Комсомольской правды»к 100-летию Комсомола побывал на «звездной» заправке в Альметьевске
В Казани у театра Камала такси столкнулось с грузовой "Газелью"
Минэкономики Татарстана: в 2019 году зарплата в республики увеличится на 5,6%
Участники автопробега «Комсомольской правды» устроили праздник для жителей Альметьевска
«Рубин» об отстранении от еврокубков: могли наказать гораздо серьезнее
В Татарстане из-за трагедии в Керчи усиливать безопасность в школах и детсадах не будут
"Коновалов? Это не потеря!": Один из ведущих игроков "Рубина" не сыграет с "Уфой"
Следователи ищут потерпевших от казанской клиники, в которой погибла женщина
В Казани магазины "Альпари" переименуют в "Улыбку радуги"
Госсовет Татарстана принял в первом чтении бюджет республики-2019 с дефицитом в 4,1 миллиарда рублей
Казанский "Рубин" отстранили от участия в еврокубках из-за нарушения финансового фэйр-плей
В Казани ищут водителя, который сбил 16-летнего студента и скрылся
27 октября в Казани выступит знаменитая авиагруппа «Стрижи»
Участники автопробега «Комсомольской правды» встретились с ветеранами Комсомола Нижнекамска
Судебный пристав вернул жителю Набережных Челнов деньги за испорченный отпуск
ВТБ и ФРИИ объявили о партнерстве
Противники мусоросжигательного завода под Казанью направили второй иск в Верховный суд Татарстана
В Казани экс-ректора КХТИ принудительно доставили в суд
Названы причины ЧП с теплоходом в Татарстане
В Казани пройдет VI Международный "Абязов-фестиваль"