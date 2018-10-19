На проведение в Казани конкурса "Студент года - 2018" потратят 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:05 2018-10-19T10:05:29+03:00

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В 2018 году на организацию и проведение четырехдневного конкурса "Студент года-2018" в Казани потратят 3 миллиона рублей. Такой тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, в первый и второй день конкурсные испытания будут проходить одновременно на 2 площадках. А на третий день будет арендован концертный зал вместимостью 1 200 человек в черте города.

В этом году студентов будут награждать по следующим номинациям: "Интеллект года", "Журналист года", "Иностранный студент года", "Творческая личность года", "Спортсмен года", "Доброволец года". "Общественник года", "Староста года". По традиции будет выбран также и сам "Студент года".

Известно, что в проведении конкурса примут участие порядка ста волонтеров. Исполнитель тендера помимо прочего должен обеспечить авиаперелет 35 экспертам.

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