Следователи ищут потерпевших от казанской клиники, в которой погибла женщина

СЕГОДНЯ 14:08 2018-10-18T14:09:26+03:00

Клиентка скончалась во время одной из процедур, обещавшая избавиться от лишнего веса

Изменить размер текста: A A

Расследование уголовного дела по факту смерти женщины в казанской клинике «Идеалия» во время процедуры продолжается. Оно возбуждено за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности и повлекшим смерть человека. Ирине Афониной клиника предоставила дорогостоящую услугу по избавлению от лишнего веса. В 2017 году во время одной из процедур женщина скончалась в кабинете под объективом одной из камер видеонаблюдения.

В свою очередь, следователи предполагают, что Афонина не единственный, кто пострадал от данной клиники.

- Гражданам, пострадавшим от действий медицинского центра «Идеалия», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Право-Булачная, д. 33/1, следует обратиться в следственный отдел по Вахитовскому району Казани по адресу: г. Казань, ул. Г. Исхаки, д. 1, телефон 8 (843) 292 18 82, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»