2018-10-18T14:09:26+03:00
Происшествия

Следователи ищут потерпевших от казанской клиники, в которой погибла женщина

Клиентка скончалась во время одной из процедур, обещавшая избавиться от лишнего веса
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Расследование уголовного дела по факту смерти женщины в казанской клинике «Идеалия» во время процедуры продолжается. Оно возбуждено за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности и повлекшим смерть человека. Ирине Афониной клиника предоставила дорогостоящую услугу по избавлению от лишнего веса. В 2017 году во время одной из процедур женщина скончалась в кабинете под объективом одной из камер видеонаблюдения.

В свою очередь, следователи предполагают, что Афонина не единственный, кто пострадал от данной клиники.

- Гражданам, пострадавшим от действий медицинского центра «Идеалия», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Право-Булачная, д. 33/1, следует обратиться в следственный отдел по Вахитовскому району Казани по адресу: г. Казань, ул. Г. Исхаки, д. 1, телефон 8 (843) 292 18 82, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком»: цифровые решения для бизнеса – деловым женщинам Татарстана
На этой неделе казанцы называли своих детей: Афина, Изабелла, Злата и Айдан
В Казани водитель бросил свой автомобиль на рельсах, испугавшись приближающийся поезд
За прошедшую неделю в Казани расписались 170 влюбленных пар
Житель Марий Эл за поджог возлюбленной приговорен к колонии
Автопробег «Комсомольской правды»к 100-летию Комсомола побывал на «звездной» заправке в Альметьевске
В Казани у театра Камала такси столкнулось с грузовой "Газелью"
Минэкономики Татарстана: в 2019 году зарплата в республики увеличится на 5,6%
Участники автопробега «Комсомольской правды» устроили праздник для жителей Альметьевска
«Рубин» об отстранении от еврокубков: могли наказать гораздо серьезнее
В Татарстане из-за трагедии в Керчи усиливать безопасность в школах и детсадах не будут
В Марий Эл с трассы улетел и перевернулся бензовоз с керосином
"Коновалов? Это не потеря!": Один из ведущих игроков "Рубина" не сыграет с "Уфой"
В Казани магазины "Альпари" переименуют в "Улыбку радуги"
Госсовет Татарстана принял в первом чтении бюджет республики-2019 с дефицитом в 4,1 миллиарда рублей
Казанский "Рубин" отстранили от участия в еврокубках из-за нарушения финансового фэйр-плей
В Казани ищут водителя, который сбил 16-летнего студента и скрылся
27 октября в Казани выступит знаменитая авиагруппа «Стрижи»
Участники автопробега «Комсомольской правды» встретились с ветеранами Комсомола Нижнекамска
Судебный пристав вернул жителю Набережных Челнов деньги за испорченный отпуск
ВТБ и ФРИИ объявили о партнерстве
Противники мусоросжигательного завода под Казанью направили второй иск в Верховный суд Татарстана
В Казани экс-ректора КХТИ принудительно доставили в суд
Названы причины ЧП с теплоходом в Татарстане
В Казани пройдет VI Международный "Абязов-фестиваль"