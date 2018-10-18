Следователи ищут потерпевших от казанской клиники, в которой погибла женщина
Расследование уголовного дела по факту смерти женщины в казанской клинике «Идеалия» во время процедуры продолжается. Оно возбуждено за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности и повлекшим смерть человека. Ирине Афониной клиника предоставила дорогостоящую услугу по избавлению от лишнего веса. В 2017 году во время одной из процедур женщина скончалась в кабинете под объективом одной из камер видеонаблюдения.
В свою очередь, следователи предполагают, что Афонина не единственный, кто пострадал от данной клиники.
- Гражданам, пострадавшим от действий медицинского центра «Идеалия», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Право-Булачная, д. 33/1, следует обратиться в следственный отдел по Вахитовскому району Казани по адресу: г. Казань, ул. Г. Исхаки, д. 1, телефон 8 (843) 292 18 82, - сообщают в следственном комитете Татарстана.
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